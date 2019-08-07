قيادي بالجيش الليبي: الإخوان حاولوا اغتيال "حفتر" عدة مرات

كشف العميد خالد المحجوب، مسئول إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي، النقاب عن أن تنظيم الإخوان الإرهابي والمحظور في ليبيا، حاول اغتيال المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش أكثر من مرة.



وأوضح المحجوب بحسب ما نقلت عنه صحيفة المتوسط الليبية، مساء اليوم الاربعاء، لقد حاولوا اغتيال المشير حفتر عندما أدركوا أنه خطر عليهم، تمامًا كما فعلوا عندما اغتالوا اللواء عبدالفتاح يونس، القائد السابق بالجيش الوطني خلال أحداث الثورة عام 2011.



وأشار المحجوب إلى أن حكومة الوفاق الوطني التي يقودها فايز السراج المدعوم دوليًا، "ليست سوى واجهة لـ(الإخوان)، الذين يعتبرون ليبيا آخر معقل لهم للعودة إلى مصر"، على حد قوله.



