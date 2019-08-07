مصرع متسلق كوري جنوبي إثر سقوطه من أعلى قمة جبل بسويسرا

لقي متسلق من كوريا الجنوبية مصرعه إثر سقوطه من على قمة جبل (ماترهورن) ليصبح بذلك السابع الذي يلقى مصرعه لهذا السبب.



ونقلت شبكة (فوكس نيوز) الأمريكية اليوم، عن مسؤولين سويسريين، أن المتسلق الذي لم يتم الكشف عن اسمه، لقى مصرعه بعد أن صعد إلى قمة يبلغ ارتفاعها حوالي 3700 متر ثم سقط حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.



وأضافت الشبكة أن المسؤولين أرسلوا مروحية هليكوبتر لإنقاذ رفيق آخر له كان بصحبته أثناء عملية التسلق.



فيما أكدت السلطات السويسرية أنها بدأت التحقيق في الحادث، وذلك في الوقت الذي يطالب مختصون الحكومة السويسرية بإغلاق الجبل واصفين إياه بأنه "خطير للغاية".