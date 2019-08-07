أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" تأجيل لقاء السوبر الإفريقي بين الزمالك والترجي لأجل غير مسمى.





وعقدت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم، اجتماعا للنظر في ملف أزمة إياب نهائي دورى أبطال أفريقيا بين الترجي التونسي والوداد المغربي.





وأصدرت اللجنة التابعة لـ"كاف" قرارها في أزمة مباراة الترجي التونسى والوداد المغربى بنهائى دورى أبطال أفريقيا، والتى توقفت فى الدقيقة 61 لمطالبة لاعبى الوداد بالعودة إلى تقنية الفيديو لاستكشاف مدى صحة هدف سجله الفريق وألغاه الحكم بداعى التسلل، عندما كانت النتيجة 1-0 لصالح الفريق التونسى، قبل أن يتم اعتبار الوداد منسحباً وتتويج الترجى باللقب ببطولة دوري أبطال أفريقيا، على حساب الوداد المغربي، بعد الأحداث، التي شهدتها مباراة الإياب، بعدما قرر لاعبي الفريق المغربي عدم استكمال المباراة بسبب إلغاء هدفًا صحيحًا، حسب وجهة نظرهم، وعدم عودة حكم المباراة الجامبي بكاري جاساما لتقنية الفيديو "المعطلة".





وبناءً على هذا القرار بإعلان تتويج الترجي بطلا لدوري أبطال أفريقيا، ضرب الزمالك موعدا مع بطل تونس في السوبر الأفريقي، والمقرر له أحد أيام 16 أو 17 أو 18 أغسطس المقبل.