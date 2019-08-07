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اقتصاد

ائتمان المستهلكين بالولايات المتحدة ينمو بأبطأ وتيرة في 3 أشهر

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 09:44 م
جريدة الدستور
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نما ائتمان المستهلكين في الولايات المتحدة بأبطأ وتيرة في 3 أشهر خلال يونيو الماضي، مع تراجع الائتمان المتجدد.

وبحسب بيانات صادرة عن مجلس الاحتياطي الفيدرالي، اليوم الأربعاء، زاد ائتمان المستهلكين بالولايات المتحدة بنسبة 4.3 % أو 14.6 مليار دولار على أساس سنوى في يونيوالماضي، مقارنة مع زيادة بنحو 5.2 % أو 17.8 مليار دولار في مايو السابق له.

وكانت توقعات المحللين تُشير إلى ارتفاع ائتمان المستهلكين الأمريكيين بنحو 16.4 مليار دولار خلال الفترة ذاتها.

وأظهرت البيانات تراجع الائتمان المتجدد "بطاقات الائتمان" بنسبة 0.1 % خلال يونيو الماضي، مقابل نمو بنحو 8.4 % في الشهر السابق له.

في حين ارتفع الائتمان غير المتجدد والذي يشمل قروض الطلاب والسيارات بنحو 5.8 % خلال يونيو الماضي، مقابل زيادة بنسبة 4.1 % في الشهر السابق له.

وخلال الربع الثاني من العام الجاري، نما ائتمان المستهلكين الأمريكيين بنحو 4.9 %، مقارنة مع زيادة قدرها 4.2 % في الربع السابق له.

وانخفض مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.08 % إلى 97.551.

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