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الكرازة

بالصور.. محافظ سوهاج يهنئ الأنبا "باسيليوس" بمناسبة سيامته الأسقفية

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 09:38 م
جريدة الدستور
ماريان رسمى
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زار محافظ سوهاج، اليوم الأربعاء، الأنبا "باسيليوس"، بمقر إيبارشية الأقباط الكاثوليك بسوهاج، وذلك لتقديم التهنئة علي سيامته الأسقفية مطرانا لإيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك خلفا للأنبا يوسف أبو الخير.

وعبر المحافظ عن خالص أمنياته لـ الأنبا "باسيليوس" بالتوفيق فى مهمته الجديدة لخدمة شعب الأقباط الكاثوليك بالمحافظة، مؤكدًا على معاني المحبة والتسامح التى تجمع أبناء الشعب المحافظة مسلمين ومسحيين.

وحضر أيضا اللواء حسن محمود مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، وذلك بمقر إيبارشية الأقباط الكاثوليك بسوهاج.

ومن ناحية أخرى أعرب الأنبا "باسيليوس" عن شكره لمحافظ سوهاج، والقيادات التنفيذية، والأمنية والشعبية بالمحافظة، ورجال الدين الإسلامي على مشاعرهم الطيبة، مشيدًا بروح المودة التى لمسها لدى الحضور، مؤكدًا عمق المحبة بين أبناء الشعب المصري.

وجدير بالذكر أن الأنبا باسيليوس تمت سيامته الأسقفية علي إيبارشية سوهاج يوم السبت الماضي الموافق ٣ أغسطس.

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