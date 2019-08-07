"ميجان" تصدر كتابها الأول للأطفال

قال موقع "فوربس" إن الممثلة الأمريكية ميجان ميركل تستعد لإصدار كتابها الأول الموجه للأطفال، وسيدور موضوعه حول تربية وإنقاذ الكلاب، حسبما قالت صحيفة "ذا صن" البريطانية.



وأصبحت الممثلة عضوا في الأسرة الملكية بزواجها من الأمير هاري في مايو 2018، واستقبل الزوجان ابنهما الأول أرشي في مايو من العام الجاري.



ونقل الموقع عن أحد المصادر المقربة للقصر الملكي قوله: "إن ميركل ستنشر الكتاب على نفقتها الخاصة وأنها متحمسة للعمل"، مضيفا أن الأمر لا يزال في بدايته ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن كل التفاصيل رسميا فور الانتهاء منه.



وكانت للممثلة تجارب سابقة في عالم الكتابة، فقد وضعت مقدمة كتاب جمعية كتاب الطبخ الخيري "معا" التي جاء فيها: "عائد الجمعية ساعد الكثير من الناجين وأسر ضحايا حادث حريق برج جرينكل غرب لندن عام 2017 الذي أودي بحياة ما يقرب من 27 شخصا"، كما ضمت المقدمة تجربة زيارة ميركل الميدانية لهذه الأسر وعملها كمتطوعة لدى الجمعية.



وفي مدونتها الشخصية التي أغلقتها عام 2017، كانت ميركل تحرص على وضع قوائم للكتب التي تقرأها مرفقة بما أعجبها منها، كما حلت ضيفا على مجلة "فوج" في مقالها الافتتاحي سبتمبرعام 2019.



كما كتبت مقدمة للمجلة السنوية لجمعية إنقاذ الحيوانات "ماييو"، وجاء فيها: "بصفتي متبنية كلبا تم إنقاذه، أشعر بأن هذا الأمر يدعو للفخر، وأعرف من تجربتي الشخصية مقدار السعادة الذي يجلبه إنقاذ حيوان، فالدور الذي نلعبه كأشخاص في عملية إنقاذ الحيوانات مهم وضروري، بينما الدور الذي تقوم به جمعية "ماييو" في هذا الصدد لا مثيل له".



واحتلت الكتب التي تناولت حياة ميركل قائمة الكتب الأكثر مبيعا لأشهر عدة من أبرزها كتاب "ميجان: أميرة هوليود" للكاتب أندورو مورتون، و"ميجان.. أسلوب الملكية الحديثة، نسوية، إنسانية، ومؤثرة"، بقلم كارولين موس، وكتاب "الأميرة الأمريكية: قصة حب ميجان وهاري" بقلم ليزلي كارول، وكتاب "هاري وميجان: حياة وخسارة وحب" للكاتبة كاتي نيكول.