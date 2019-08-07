تأييد إخلاء سبيل المتهمة في واقعة "فتاة الأزهر" بتدابير احترازية

قررت محكمة الجنايات المنعقدة بطرة، رفض الاستئناف المقدم من النيابة العامة على قرار إخلاء سبيل "آية حامد"، بتدابير احترازية، على ذمة اتهامها في القضية رقم 533 لسنة 2019، بتهمة نشر أخبار كاذبة.



ونسبت النيابة إلى المتهمة في القضية التي تضم 4 متهمين، بينهم أستاذ جامعي، اتهامات تتعلق بنشر أخبار كاذبة حول واقعة اختطاف فتاة بجامعة الأزهر فرع أسيوط، بالإضافة إلى مشاركة جماعة أنشئت خلافًا لأحكام القانون في تنفيذ أغراضها.