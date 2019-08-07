"رام" تستعيد نسخة من شاحنتها Ram 1500

قررت شركة رام الأمريكية المصنعة للشاحنات استعادة نسخة وحيدة من شاحناتها من طراز 2019 Ram 1500 لصيانتها بعد رصد عيب تصنيعي بها.



ويعد ذلك الإجراء نادر الحدوث بعالم السيارات، فمن المعروف أنه في حالات استعادة السيارات المعيبة يصل عدد السيارات للمئات والآلاف في بعض الأحيان، ولكن حرصا من شركة رام على سلامة مالك السيارة، وكونها طرازا حديث الطرح، اتخذت القرار باستعادتها لأشراف على صيانتها بشكل مباشر.



وذكر موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات أن العيب الذي رصد بهذه النسخة من شاحنة رام 2019 Ram 1500، باللوحة الرقمية لعدادات السيارة التي تعاني في ضعف إضاءة لا يسمح لمالك السيارة بالرؤية بشكل واضح لسرعة السيارة ومختلف مؤشراتها.



ومن المقرر إجراء شركة رام عملية استعادة الشاحنة في منتصف شهر سبتمبر، بعد إتمام إجراءات استعادتها من مالكها، لإجراء الصيانة عليها مجانا.



جدير بالذكر أنها المرة الأولى التي تجري به شركة رام بالتحديد عملية استعادة لسيارة وحيدة معيبة، حيث عادة ما تترك السيارة في مثل هذه الظروف لمالكها للتصرف بها أول اللجوء لمنفذ شراء الشاحنة للاستعانة بإجراءات الضمان.