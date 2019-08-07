أول صورة لطراز هيونداي الجديد Hyundai i10

تستعد شركة هيونداي الكورية الجنوبية المصنعة للسيارات للكشف عن الجيل الثالث لأصغر سياراتها الموجودة بالسوق الأوروبية وهي طراز i10.



ووفقا لموقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات، فإن الكشف الرسمي عن الطراز i10 سيكون ضمن مشاركة هيونداي بفعاليات معرض فرانكفورت الألماني الدولي للسيارات.



وتمهيدا لعرضه، طرحت شركة هيونداي أول صورة رسمية للنسخة الأحدث من طراز i10 التي ظهرت بطريقة الإسكتش، لحين طرح اللقطات الرسمية له قبل طرحه بالعرض مباشرة.



وقال الموقع الأمريكي: "إنه من السيارات الكورية المميزة التي سيشهد معرض فرانكفورت ظهورها الأول، طراز Picanto في نسخته الجديدة من كيا، وهو المنافس الأبرز لطراز هيونداي i10".



ولم تفصح هيونداي عن أي تفاصيل تتعلق بإمكانيات محرك السيارة الجديدة i10، غير أن "موتور وان" علم بعض الحقائق عن قدراته التقنية، حيث ذكر الموقع أن الطراز سيزود بأنظمة تشغيل Android Auto وApple CarPla، بالإضافة لخاصية شحن لاسلكية للهواتف المحمولة وكاميرات مراقبة أمامية وخلفية للسيارة.