الإعدام والسجن للمتهمين بقتل سائق توك توك فى الإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار وحيد صبري، بمعاقبة طالب بالإعدام والسجن 15 عاما لكل من عامل، وطالب، وعاطل، والسجن عامين لعامل بمطعم، وكهربائي، وعامل، بعد اتهامهم بقتل سائق توك توك وسرقته، صدر الحكم بعضوية كل من المستشارين مجدي سلامة، وطارق حافظ، وأمانة سر فايز بيومي القطعاني.

وترجع أحداث القضية رقم 37943 لسنة 2017 جنايات العامرية أول، عندما تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطارًا من مأمور قسم شرطة العامرية أول بالعثور على جثة سائق توكتوك.

وتوصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة العامرية أول قيام "ع. غ. م "، طالب، باستيقاف المجني عليه "ع. م. م" سائق توكتوك عند الطريق السريع، وطلب منه توصيله إلى أحد الأماكن النائية ليلا بمنطقة عبد القادر القديمة وقام المتهم الأول بالاتفاق مع كل من "ع. ف. م" عامل، و"م. ي. م" طالب، و"ع. س. م" عاطل، و"أ. ع. م" عامل بمطعم، و"م. ع. أ" كهربائي، و"ع. ف. ع" عامل، وخلال سير سائق التوكتوك قام المتهمون بالتعدي عليه بأسلحة بيضاء "سكاكين" كانت بحوزتهم وطعنوه عدة طعنات في الظهر وخلف الرقبة فلقي مصرعه، وسرقوا التوكتوك وهاتفه المحمول وفروا هاربين، وبتقنين الإجراءات تم إلقاء القبض عليهم، وبعرضهم على النيابة العامة قررت حبسهم علي ذمة التحقيقات.