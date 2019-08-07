الآثار: وصول مسلة الملك رمسيس الثاني إلى مدينة العلمين الجديدة

أعلنت وزارة الآثار، وصول مسلة الملك رمسيس الثاني، والتي كانت معروضة بحديقة الأندلس بالزمالك، لمدينة العلمين الجديدة، وذلك عقب نقلها بالتعاون مع وزارة الإسكان وشركة المقاولون العرب، ووسط إجراءات أمنية من قبل شرطة السياحة والآثار والجهات الأمنية، وتحت إشراف الأثريين والمرممين بالوزارة.



وأشار الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار - في تصريح له اليوم الأربعاء - إلى أن قرار النقل جاء بعد موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية، وأن فريق العمل من أثري ومرممي الوزارة قاموا بدراسة وتوثيق المسلة وعمل تقرير شامل عن حالتها قبل عملية النقل بالإضافة إلى اتخاذ كافة إجراءات السلامة والتأمين لها.



وأضاف أنه تم إجراء أعمال الترميم الأولى للمسلة وتدعيم وتغطية أجزاء منها بالفوم المقوي، ووضعها في قفص من الحديد لضمان ثباتها مع استخدام وحدات مضادة للاهتزازات أثناء عملية النقل.



وأوضح أن هذه المسلة أحد المسلات التي اقامها الملك رمسيس الثاني لتزين معبده في بررعمسو ثم نقلت إلى مدينة صان الحجر بمحافظة الشرقية وتم نقلها إلى حديقة الأندلس بالزمالك عام 1956، وهي مصنوعة من حجر الجرانيت الوردي ويصل وزنها إلى حوالي 90 طنًا، وارتفاعها حوالي 14 مترًا، ويزين جوانبها الأربعة نقوش وألقاب الملك رمسيس الثاني.