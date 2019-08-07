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اقتصاد

ذياب بن محمد بن زايد يطلع على استراتيجية التطوير لجمارك أبوظبي

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 09:24 م
ذياب بن محمد بن زايد
ذياب بن محمد بن زايد
وكالات
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زار الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس دائرة النقل عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، يرافقه فلاح محمد الأحبابي رئيس دائرة التخطيط العمراني والبلديات، المقر الرئيسي لجمارك أبوظبي بمدينة مصدر، وذلك للاطلاع على منظومة العمل الجمركي واستراتيجية التطوير وخطة التحول الاستراتيجي للمؤسسة، تماشيا مع رؤية الإمارة لجعل أبوظبي وجهة مفضلة للاستيراد والتصدير على المستوى الإقليمي.

وكان في استقباله راشد لاحج المنصوري مدير عام الإدارة العامة لجمارك أبوظبي والمديرون التنفيذيون، حيث قاموا باطلاعه على أقسام المبنى الرئيسي وقطاعاته الثلاث وآلية العمل المتبعة في الأقسام والخدمات كافة التي تقدمها وكذلك غرفة التحكم والمتابعة، وغيرها من الممكنات المؤسسية لجمارك أبوظبي.

وتم إعطاء نبذة عن تاريخ تطور جمارك أبوظبي عبر نصف قرن من الزمان منذ نشأتها في عام 1966 حتى وصولها إلى صورتها الحديثة التي نراها اليوم، إضافة إلى عرض رحلة الخمس سنوات للتحول الاستراتيجي الشامل لجمارك أبوظبي التي ستمتد من 2019 إلى 2023 بخطة طموحة نحو ريادة المجال الجمركي عالميا.وشملت الزيارة عرضا للخطة الاستراتيجية العامة لجمارك أبوظبي ومناقشة عملية التحول الاستراتيجي للمؤسسة التي تشمل العمل على تنفيذ 53 مشروعا ضمن 14 برنامجا لتحقيق 7 أهدافًا استراتيجية.

وتتضمن الأهداف الاستراتيجية المساهمة في جعل أبوظبي الوجهة المفضلة للاستيراد والتصدير على المستوى الإقليمي وتحسين تحصيل الإيرادات والمساهمة في تحقيق الأمن من خلال إدارة فعالة للمخاطر وتحقيق التميز التشغيلي الأمثل للموارد.

كما تتضمن تحسين الهيكل التنظيمي للمؤسسة واستقطاب الموارد البشرية المميزة وتطويرها وتبني بنية تحتية متقدمة لتقنية المعلومات، وذلك لتحقيق تطور نوعي وكمي على الأصعدة كافة.

وأشاد الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس دائرة النقل عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي بجهود أفراد الجمارك على اختلاف مستوياتهم الوظيفية في حماية الوطن والمساهمة في النمو الاقتصادي لإمارة أبوظبي.

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