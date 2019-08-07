شاكر عبد الحميد: كتابي القادم عن الإبداع والاضطرابات النفسية

قال الدكتور شاكر عبد الحميد وزير الثقافة الأسبق: "كتابي القادم يتحدث عن الابداع والاضطرابات النفسية، ويركز على اضطرابات الهوس والاكتئاب بشكل خاص".



وأضاف عبد الحميد في تصريح خاص لـ"الدستور": "الكتاب يضم جزءًا تاريخيًا من أفلاطون وأرسطو لأن أفلاطون تكلم عن الهوس، وربطه بالالهام، عن الجانب المرتبط بالهوس أو الفرح والسرور، على العكس من ذلك ارسطو تحدث عن الاكتئاب، وقال إن الابداع مرتبط بالاكتئاب وقال إنه مرتبط بالسوداوية، وفي العصور الوسطى تم الدمج بين المفهومين فظهر مفهوم الهوس الاكتئاب، ومستمر حتى يومنا هذا، ولماذا يتراوح المبدع ما بين الفرح والحزن.



وتابع عبد الحميد وهناك نماذج عانت من هذا الامر وهي أسماء شهيرة مثل مثل فان جوخ في الفن، وفي الموسيقى شومان، والشعر سيفيا بلاث، والرواية فيرجينا وولف، فالمبدع يواجه الاكتئاب بالابداع، واحيانا بالمخدرات والكحوليات، سواء بطريقة إيجابية أو سلبية، والبعض ينجح والبعض لا ينجح، فالأمر هنا حمال أوجه، وملئ بالأفكار والنظريات وهناك من عمل على هذه النظرية مثل الاطباء النفسيين او علم النفس، وأنا أعمل على هذا الموضوع من الناحية الإبداعية.