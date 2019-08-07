ريال مدريد يكتفي بهدف في شباك سالزبورج

اكتفى نادي ريال مدريد الإسباني بهدف يتيم في شباك مضيفه النمساوي ريد بول سالزبورج في مباراة ودية جمعت بينهما على ملعب الأخير مساء الأربعاء.



ويدين الريال لنجمه الجديد هازارد في هذا الفوز، حيث سجل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 19 من زمن اللقاء.



وحاول الفريق النمساوي زيارة شباك كتيبة زيدان خلال المباراة لكن يقظة الدفاع وحارس مرمى الميرينجي منعت أصحاب الأرض من تحقيق هدفهم.



وفي الشوط الثاني سعى الريال هو الآخر لتسجيل هدف ثاني لكن كل المحاولات باءت بالفشل.