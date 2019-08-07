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عالم

بحكم قضائي.. محمد الترك يستعيد حضانة ابنته حلا وشقيقيها

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 09:21 م
جريدة الدستور
وكالات
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قررت محكمة بحرينية استعادة المنتج البحريني محمد الترك لحضانة ابنته حلا الترك وشقيقيها محمد وعبدالله، بعدما ارتأى لها أن والدها هو الأولى بتربية ابنته، وذلك حتى يشتد عودها ويقوَّم إدراكها لأنه وليها العاصب.

وأشار محمد الترك، في الدعوى التي رفعها ضد مطلقته منى السابر، إلى أنه تزوج منها ورُزق بثلاثة من الأبناء على فراش الزوجية، موضحًا أنها تحصلت على حكم بحضانة الأبناء عام 2015، ووقتها قررت المحكمة لها نفقة وأجر حضانة ومسكنًا.

وبيّن الترك في دعواه أن ابنته حلا تجاوزت السن، وولده الثاني شارف على بلوغ السن، مشددًا على أن مطلقته منى السابر، أصبحت غير صالحة وغير أمينة على حضانة الأبناء وأنها مهملة في حضانتهم.
وفي فحوى طلباته التي قدّمها للمحكمة، طالب الترك بإسقاط حضانة حلا عن والدتها وقبول تخييرها، وإسقاط حضانة الولدين محمد وعبدالله عن والدتهما، وإسقاط مقررات النفقة وبدل السكن وأجرة الحضانة المقضي بها سلفًا لصالح الأبناء لأن حق مطلقته في الحضانة قد سقط.

وشددً على أن ابنته حلا أصبحت لا تستحق النفقة لأن لديها إدارة أعمال خاصة بها وتستطيع الإنفاق على نفسها من أموالها، مطالبًا المحكمة بإلزام مطلقته بتسليمه كل الأوراق الثبوتية للأبناء، ودفع الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

يُذكر أن هذا الحكم جاء بناء على طعن من المنتج البحريني محمد الترك بالحكم الصادر قبل نحو عامين بعودة حضانة أولاده الثلاث حلا ومحمد وعبدالله لوالدتهم منى السابر.

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