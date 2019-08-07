هبوط معدل البطالة في المغرب

قالت المندوبية السامية للتخطيط اليوم الأربعاء إن معدل البطالة في المغرب انخفض إلى 8.5 بالمئة في نهاية يونيومن 9.1 بالمئة قبل عام، بدعم من مكاسب للوظائف في المناطق الحضرية غطت على خسائر في المناطق الريفية.



وأوجدت المدن 132 ألف وظيفة بينما خسرت المناطق الريفية 125 ألف وظيفة بسبب تراجع النشاط الزراعي.



وتتوقع الحكومة المغربية أن هبوطا بنسبة 23 بالمئة في الأمطار هذا العام سيخفض محصول الحبوب بنسبة 50 في المئة إلى 5.2 مليون طن هذا العام مقارنة مع العام الماضي.



لكن خسائر الوظائف في القطاع الزراعي طغت عليها وظائف جديدة في قطاعي الخدمات والصناعة.

وتتوقع مندوبية التخطيط، وهى هيئة مستقلة عن الحكومة، أن يتباطأ النمو الاقتصادي في المغرب إلى 2.7 بالمئة في 2019 من ثلاثة بالمئة في 2018.