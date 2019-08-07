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4 وصفات طبيعية لعلاج تساقط الشعر لدى النساء

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 08:10 م
جريدة الدستور
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تساقط الشعر يعد من اكبر مخاوف النساء، يعانى منه الفتيات الصغار ولكنة يزداد مع التقدم فى العمر كما تؤثر على ثقة المرأة بنفسها، كما يرجع فقدان الشعر لعدة عوامل صحية ومعنوية.

إليك وصفات طبيعية تقلل سقوط الشعر كما تعمل على تعزيز نموه:

1- خلطة الزيوت:
يمكنك استخدام خلطة طبيعية مذهلة تساعد على علاج مشاكل الشعر وأولها التساقط، وهي عبارة عن ملعقة من زيت الزيتون + ملعقة زيت جوز الهند + ملعقة زيت خروع + ملعقة زيت الثوم، واخلطيهم جيدًا واستخدميه كحمام زيت مرتين أسبوعيًا، ثم اشطفي شعرك.

2- عصير البصل:
رغم رائحته النفاذة إلا أنه له فعالية كبيرة في علاج تساقط الشعر الشديد عند النساء، عن طريق خلط ماء البصل مع جل الصبار الطبيعي أو الألوفيرا المباعة في الصيدلية، مع ملعقة زيت زيتون، ويتم خلطهم معًا ووضعه على الشعر مع تدليك فروة الرأس وتركه لمدة ساعة.

3- الشاي الأخضر:
يحتوي على مضادات الأكسدة التي يحتاجها الشعر، ويحفز نمو البصيلات، وذلك عن طريق غلي 2 كيس من الشاي الأخضر في كوب ماء وابعد أن يبرد اشطفيه به شعرك ودلكيه.

4- بذور الحلبة:
وهي وصفة سهلة لـ علاج تساقط الشعر، وتحتوي على بروتينات ومواد نشوية مفيدة للشعر، وذلك من خلال نقع بذور الحلبة في الماء الساخن طوال الليل وفي صباح اليوم التالي اخلطيها في الخلاط مع الماء حتى تصبح عجينة متماسكة، واستخدميها كماسك للشعر وافرديها على شعرك ودلكي بها فروة الرأس وارتدي "بونيه" لمدة نصف ساعة ثم اغسليه.

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