مسئولون غربيون يعلنون دعم السودان لإنجاح المرحلة الانتقالية

أعلن مسئولون غربيون دعم بلادهم للسودان من أجل تخطي المرحلة الانتقالية المقبلة، التي نتجت عن الإعلان الدستوري المُبرم بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير.



وأكد مساعد وزير الخارجية الأمريكية للشئون السياسية ديفيد هيل، اليوم الأربعاء، وقوف الولايات المتحدة إلى جانب الشعب السوداني خلال الفترة الانتقالية.



وأشار، خلال مؤتمر صحفي بالخرطوم، إلى أن بلاده تركز على مساعدة الشعب السوداني خلال الفترة الانتقالية التي ستنطلق الأيام المقبلة.



وأضاف الدبلوماسي الأمريكي أن الولايات المتحدة تعمل على مساعدة الشعب السوداني على جعل المرحلة الانتقالية التي تستمر لـ 39 شهرًا، تسير بدرجة من الشرعية التي يطلبها السودانيون.



وتابع قائلًا: خلال زيارتي للسودان سمعت التزامات قوية من كل الأطراف التي التقيت بها لجعل الفترة الانتقالية ناجحة، وأن تكون هناك مسؤولية ومحاسبة، ولفت إلى أن أمريكا والمجتمع الدولي يدعمان التحول الديمقراطي في السودان.



وفي ذات السياق، بحث نائب رئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري ياسر العطا مع المبعوث الألماني السفير فليب أكرمان تطورات الأوضاع في البلاد، خصوصًا بعد توقيع الإعلان الدستوري بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير الأسبوع الماضي.



وأعرب المبعوث الألماني عن ترحيب بلاده بالاتفاق بين الأطراف السودانية، ودعم السودان في المجالات السياسية والاقتصادية والدستورية، مشيرًا إلى أن ألمانيا ستواصل دعم عملية السلام في السودان ومساعدته على تجاوز التحديات الاقتصادية.