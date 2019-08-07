مقتل شخص في اشتباكات بمدينة عدن اليمنية

قال مسئولون محليون وسكان لرويترز، إن شخصا لقي مصرعه وأصيب اثنان بجروح بالغة في عدن، مقر الحكومة اليمنية، بعد اندلاع اشتباكات وإطلاق نار بين الانفصاليين الجنوبيين والحرس الرئاسي اليوم الأربعاء.



وسلطت أحداث العنف اليوم الضوء على الانقسام في صفوف التحالف المدعوم من السعودية الذي يقاتل حركة الحوثي المتحالفة مع إيران في حرب مستمرة من أكثر من أربعة أعوام، أسفرت عن مقتل عشرات الألوف ووضعت اليمن على شفا مجاعة.



ويتفق الانفصاليون مع حكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي المعترف بها دوليا في حربهما على الحوثيين.



لكن لكل منهما أهدافا مختلفة فيما يتعلق بمستقبل اليمن، وأثار هجوم صاروخي وقع الأسبوع الماضي في عدن، وأسفر عن مقتل عشرات الجنود، انقساما بين الطرفين.



وقبيل اشتباك اليوم الأربعاء، كان المئات من أنصار الانفصاليين يحضرون جنازة بعض هؤلاء الجنود وأحد القادة البارزين قرب القصر الرئاسي الواقع على قمة أحد التلال.



وبينما كان الحشد يردد هتافات مناوئة للحكومة، جرى تبادل إطلاق النار مع الحرس الرئاسي. وقتل شخص وأصيب اثنان ولم تُعرف هويتهما بعد.



وبعد الجنازة، دعا هاني علي بريك نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي الأنصار للخروج في مسيرة إلى القصر الرئاسي والإطاحة بالحكومة، ولا توجد مؤشرات حتى الآن على أن هذه المسيرة قد بدأت بعد.



وعبر مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن مارتن جريفيث اليوم الأربعاء عن قلقه من التصعيد العسكري في عدن.



وقال جريفيث على تويتر، "أشعر بالقلق من التصعيد العسكري في عدن اليوم، بما في ذلك التقارير عن الاشتباكات في محيط القصر الرئاسي، كما أنني أشعر بقلق عميق من الخطاب السائد في الآونة الأخيرة الذي يشجع على العنف ضد المؤسسات اليمنية".



ودعا أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية اليوم الأربعاء إلى التهدئة. وقال على تويتر "التطورات حول قصر المعاشيق مقلقة والدعوة إلى التهدئة ضرورية". وأضاف "لا يمكن للتصعيد أن يكون خيارا مقبولا بعد العملية الإرهابية الدنيئة"، في إشارة إلى هجوم قبل أيام في جنوب اليمن أعلن تنظيم داعش والقاعدة مسئوليتهما عنه.



وتدعم الإمارات التحالف ضد الحوثيين لكنها تدعم أيضا الانفصاليين الجنوبيين.