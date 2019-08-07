أنشطة فنية وثقافية متنوعة بقرى إقليم غرب ووسط الدلتا

تقيم الهيئة العامة لقصور الثقافة من خلال الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، غدًا الخميس، أنشطة ثقافية وفنية متنوعة بإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافى.



حيث تقام احتفالية ثقافية وفنية بفرع ثقافة البحيرة، تتضمن محاضرة بعنوان "مصر حضارة وتاريخ" تلقيها الفنانة التشكيلية سحر لطفي، يليها ورشة فنون تشكيلية يديرها أحمد الجندي، رئيس نادي أدب بالمحمودية، ثم تعقد ورشة فوم وكانسون مجسمات بعنوان "تاريخ مصر" وذلك بقرية الأدهم.



ومن المقرر أن تقام ورشة بعنوان "بلدنا الجميلة" بفرع ثقافة المنوفية تديرها سارة محمد سامي، وذلك بقرية مية عافية شبين الكوم.