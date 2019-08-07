روسيا تضع قمرًا عسكريًا جديدًا في مداره الفضائي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية نجاحها في وضع قمر عسكري جديد في مداره الفضائي المحدد.



وذكرت الوزارة -وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الأربعاء- أن قمر Blagovest أو Cosmos-2539 الذي أُطلق إلى الفضاء مؤخرًا ليعمل كقمر عسكري للاتصال والاستشعار عن بُعد وصل إلى مداره الفضائي المحدد، وتمكن الخبراء من الاتصال به عبر المحطات الأرضية، وسيُعتمد كقمر لتوجيه الآليات والقوات الأرضية الروسية، مشيرة إلى أن القمر أُطلق إلى الفضاء من قاعدة بايكونور الفضائية، محمولًا على صاروخ بروتون-إم الروسي.



وقال نائب قائد القوات الفضائية الروسية إيجور موروزوف، إن آخر إطلاق للأقمار العسكرية الروسية من قاعدة بايكونور سيتم العام الجاري، واعتبارًا من العام المقبل ستعتمد وزارة الدفاع على قاعدة فوستوتشني لإطلاق أقمارها.