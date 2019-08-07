ثوران بركان جبل أساما في اليابان

أعلنت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية ثوران بركان جبل أساما وسط البلاد، محذرة الناس من الاقتراب منه.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم الأربعاء أن الوكالة أطلقت تحذيرًا من المستوى الثالث في مقياس من خمسة مستويات بعد ثورة البركان حوالي الساعة 10:08 مساءً (13:08 بتوقيت جرينتش).

ولم ترد حتى الآن تقارير حول وقوع خسائر في هذه المنطقة ذات الكثافة السكانية المنخفضة.