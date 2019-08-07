الاتحاد السكندرى يفوز على طلائع الجيش (3 - 1) وديا

فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري على فريق طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأربعاء في إطار استعدادات الفريقين للموسم الجديد.

سجل أهداف الاتحاد السكندري كل من أحمد رفعت وإسلام جمال وكريم الديب، بينما جاء هدف طلائع الجيش الوحيد من ضربة جزاء في شوط المباراة الأول.

وحرص طلعت يوسف المدير الفني الجديد للفريق السكندري على إشراك مجموعة كبيرة من اللاعبين؛ للوقوف على مدى قدرتهم على استيعاب فكر الجهاز الفني قبل انطلاق الموسم الجديد.

يشار إلى أن ودية طلائع الجيش هي الثالثة للاتحاد السكندري بعد تجربتي جدة السعودي وأسوان استعدادا للموسم الجديد.