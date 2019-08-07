موعد فتح موقع التنسيق الإلكتروني لطلاب الشهادات الفنية

تفتتح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، غدا، موقع التنسيق الإلكتروني لطلاب الشهادات الفنية لتسجيل رغباتهم، ولأداء اختبارات القدرات المؤهلة للقبول بكليات الفنون التطبيقية، وكليات الفنون الجميلة "عمارة - فنون"، والكليات التكنولوجية.



ويستمر الموقع حتى السبت 17 أغسطس، على أن تعقد الاختبارات بالكليات المعنية في الفترة من الأحد 18 أغسطس حتى الأربعاء 21 أغسطس.