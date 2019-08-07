غارات جوية للتحالف العربي تستهدف الحوثيين في صعدة

شنت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم، غارات جوية على ميليشيا الحوثي شمالي محافظة صعدة شمال اليمن.



وقال الموقع الرسمي للجيش اليمنى "سبتمبر نت"، إن الغارات الجوية استهدفت مواقع وتجمعات الميليشيا الحوثية، شرقي مديرية باقم، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا، إضافة إلى تدمير آليات تابعة لها.