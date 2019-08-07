"روتنبرج" ينفي شراء حصة عملاق الغاز الروسى

نفى رجل الأعمال الروسي أركادي روتنبرج اليوم الأربعاء تقريرا لوسائل إعلام بأنه اشترى حصة في عملاق الغاز الروسي جازبروم.



وقال روتنبرج وهو صديق قديم للرئيس الروسي فلاديمير بوتين "نحن أو الشركات المرتبطة بنا لا نشتري أو نتبادل أو نستثمر في أسهم جازبروم.. نحن نبني جسورا ومنشآت أخرى للبنية التحتية".



وذكرت بلومبرج في وقت سابق اليوم نقلا عن ثلاثة مصادر مطلعة، أن شركة مرتبطة بروتنبرج كانت بين مجموعة من المستثمرين الروس اشترت حصة 2.9 بالمئة في جازبروم في يوليو مقابل 2.2 مليار دولار بخصم يتراوح من 100 مليون إلى 120 مليون دولار عن أسعار السوق.



وأضافت بلومبرج نقلا عن مصادر مطلعة لم تحدد هويتها أن جازبروم تيرس احتمال بيع أكثر من ثلاثة مليارات دولار من أسهمها المملوكة لشركات تابعة لها هذا الخريف.