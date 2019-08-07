الخارجية الباكستانية تبلغ حكومة الهند بسحب سفيرها

أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية اليوم الأربعاء، أنه متابعة لقرار لجنة الأمن القومي الباكستانية، فإنه قد تم إبلاغ حكومة الهند بسحب سفيرها لدى باكستان.



ونقلت وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية عن بيان الخارجية الباكستانية، أنه تم إبلاغ الحكومة الهندية أيضًا بأن باكستان لن ترسل سفيرها المعين إلى نيودلهي.



يذكر أن القيادات المدنية والعسكرية الباكستانية قررت خلال اجتماع لجنة الأمن القومي الباكستانية اليوم خفض الروابط الدبلوماسية مع الهند، فضلًا عن ذلك قطع العلاقات التجارية ردا على قرار الهند بإلغاء وضع الحكم الذاتي الدستوري الخاص لكشمير.