مواصفات السيارة الكهربائية هيومان هوريزونز HiPhi 1

أعلنت شركة "هيومان هوريزونز" “Human Horizons” عن السيارة الكهربائية HiPhi 1 الاختبارية، التي تنتمي لفئة لسيارات الرياضية، وتخطط لطرحها 2021.



وأكدت أن سيارتها HiPhi 1 الاختبارية، يبلغ طولها 5.20 متر، كما تعتمد على منصة من الألومنيوم والصلب، وبطارية مصممة في قاع السيارة ذات سعات مختلفة، مع الاعتماد على نظامي الدفع الخلفي والرباعي.



و تعتمد السيارة على محركين كهربائيين بقوة 200 كيلووات تتوزع قوتهما على عجلات السيارة الأربعة. وتبلغ سعة البطارية الأقوى 96 كيلووات ساعة، وهي تتيح للسيارة بلوغ مدى سير 640 كلم. ووتتسارع السيارة، التي تزن نحو 2 طن، من الثبات إلى 100 كلمس في غضون 2.9 ثانية.



وتعتمد السيارة على 562 مستشعرا مع تقنية اتصال V2X تجعلها مؤهلة لوظائف القيادة الآلية.



وتهيمن الشاشات على قمرة القيادة الخاصة بالسيارة أمام قائد السيارة والراكب الأمامي وعلى الكونسول الأوسط. وفي صف المقاعد الثاني والثالث يوجد مقعدان فرديان بكل منهما، وتعتمد هذه المقاعد على آلية كهربائية للضبط والتحريك.



وتتمتع السيارة الاختبارية بملامح جذابة من خلال كشافات LED النحيفة، وخطوط موديلات الكوبيه المرسومة على سقف السيارة.

