10جنيهات ارتفاعًا في أسعار الذهب اليوم الأربعاء

قال نادي نجيب، عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية، إن هناك ارتفاعا يقدر بنحو 10 جنيهات.



وأضاف نجيب، في تصريحات للدستور أن عيار 18 سجل اليوم 582.85 جنيه للجرام، وعيار 21 سجل اليوم 680 جنيها للجرام.



وأوضح أن عيار 24 سجل اليوم 777 جنيها للجرام، فيما سجل الجنيه الذهب ويزن 8 جرامات 5440 جنيها، فيما وصلت الأوقية الذهب تسجل الآن 1488 دولارا.