عودة سكان بلدة إنجليزية إلى منازلهم بعد إلغاء تحذير من انهيار سد

أعلنت الشرطة البريطانية اليوم الأربعاء، أنه سيتم السماح لسكان بلدة ويلي بريدج البريطانية بالعودة إلى منازلهم بعد أسبوع تقريبا من مخاوف من انهيار سد محلي وهو الأمر الذي أدى إلى إجلائهم.



وتحتم نقل أكثر من 1500 شخص إلى منطقة آمنة وإلا تعرضت حياتهم للخطر بعدما ألحقت الأمطار الغزيرة ضررا شديدا بخزان تودبروك الذي يرجع إلى القرن التاسع عشر ويقع جنوب شرق مانشستر.



وجرى غلق العديد من الطرق وخطوط السكك الحديد كإجراء احترازي في مقاطعة ديربيشاير.



وقالت نائب رئيس الشرطة راتشيل سوان إنه لو كان السد قد انهار لكانت ملايين الأطنان من المياه قد غمرت البلدة ودمرتها.



ورغم أنه جار إعطاء السكان الضوء الأخضر للعودة، فإن السلطات تواصل عملها لتأمين الخزان الذي سوف يخضع لفحص شامل وسوف يتم جعله أكثر أمانا في المستقبل.



وكتب رئيس الوزراء بوريس جونسون على تويتر: "أشعر بالسرور لسماع أنه يتم السماح لسكان ويلي بريدج.. بالعودة إلى منازلهم"، مقدما الشكر لأجهزة الطوارئ على عملها.



وشاركت القوات المسلحة البريطانية في الجهود.



وجرى استخدام أكثر من 20 مضخة كبيرة الحجم لخفض مناسيب مياه الخزان المتضرر.