إقالة مدير وكالة الأنباء الجزائرية

أصدر الرئيس الجزائري المؤقت عبدالقادر بن صالح، مساء اليوم الأربعاء، قرارا رئاسيا بإنهاء مهام مدير وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية عبدالحميد كاشا، وتعيين فخر الدين بلدي خلفا له.



وأوضحت رئاسة الجمهورية الجزائرية في بيان مساء اليوم، أن الرئيس أصدر أيضا عدة قرارات شملت تعيين عبادلي خير الدين مديرا عاما لسلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية، وفقا لقناة "النهار" الجزائرية.



كما أمر الرئيس عبدالقادر بن صالح بإنهاء مهام كل من، محقون صالح، جمعي محمد، بالة عمار، بلحراث لونيس، طنجاوي جمال وذلك من سلطة ضبط البريد.



وشمل القرار تعيين 3 أعضاء جدد بسلطة ضبط البريد خلفا للمقالين وهم عبداللطيف عبدالوهاب، عبدالوهاب سيواني وخضراوي نعمان فريد.



يأتي ذلك ضمن حملة للرئيس المؤقت بإنهاء مهمام العديد من المسئولين بالدولة المعينين في عهد الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة.

