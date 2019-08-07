الذهب يسجل أعلى سعر منذ 6 سنوات

ارتفعت أسعار الذهب أكثر من 2% أثناء التعاملات اليوم الأربعاء، حيث تجاوز سعر الأوقية حاجز الـ1500 دولار، للمرة الأولى منذ ست سنوات مع إقبال المستثمرين على الملاذات الآمنة، وسط مخاوف بشأن التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين وتباطؤ النمو العالمي.



وحذت الفضة حذو الذهب لتخترق مستوى 17 دولارًا للأوقية (الأونصة) للمرة الأولى في أكثر من عام.



وقفز الذهب في المعاملات الفورية 2.5% إلى 1509.80 دولار للأوقية، وهو أعلى مستوى له منذ أبريل 2013، فيما صعدت العقود الأمريكية للذهب 2.3% إلى 1518.3 دولار للأوقية.



وبلغت مكاسب الذهب حوالي 20% منذ أن هوت إلى أدنى مستوى لها هذا العام، عند 1265.85 دولار في مايو.



وقفزت الفضة في المعاملات الفورية 3.9% إلى 17.10 دولار للأوقية، وهو أعلى مستوى لها منذ يونيو 2018.