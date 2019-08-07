إغلاق المجال الجوي لمطار معيتيقة الليبي بعد تعرضه للقصف

أعلنت سلطات مطار معيتيقة الدولي، بالعاصمة الليبية طرابلس، اليوم الأربعاء، إغلاق المجال الجوي للمطار بعد تعرضه لعمليات قصف.



وقالت الصفحة الرسمية للمطار على موقع "فيس بوك"، إن المطار تعرض لعملية قصف، مشيرة إلى سلامة طائرة تابعة للخطوط الجوية الليبية القادمة من مدينة غات وقت القصف.



وأوضحت لاحقًا أن طائرة تابعة لـ"الأجنحة الليبية" هبطت بمطار مصراتة قادمة من مطار تونس قرطاج الدولي بعد غلق المجال الجوي لمطار معيتيقة، كما أقلعت طائرة تابعة للخطوط الجوية الإفريقية من مطار مصراتة متجهة لمدينة إسطنبول التركية.



يذكر أن مطار معيتيقة الدولي هو المطار الوحيد الذي يعمل في العاصمة الليبية بعد توقف مطار طرابلس الدولي عن العمل إثر تعرضه للحرق والتخريب منذ العام 2014.