البرلماني العربي يدين حادث معهد الأورام الإهاربي

أدان رئيس الاتحاد البرلماني العربي رئيس مجلس النواب الأردني المهندس عاطف الطراونة، العمل الإرهابي الذي وقع امام المعهد القومي للأورام فجر أول أمس، وأسفر عن سقوط عدد من الشهداء والجرحى.



وأكد الطراونة، في بيان أصدره الاتحاد البرلماني العربي اليوم الأربعاء وأوردته وكالة الأنباء الأردنية "بترا"- دعم الاتحاد المطلق وتضامنه المستمر مع مصر في كل ما تبذله من جهود ملموسة لاجتثاث الإرهاب من جذوره.



ودعا الى التنسيق والتعاون بين مختلف الأجهزة الأمنية المحلية والعربية والدولية في التصدي للحركات الإرهابية ووضع حد لانتشارها ووأدها.

وناشد الطراونة -في البيان- المجتمع الدولي وجميع الحكومات والبرلمانات الوطنية والعالمية للعمل معا على نشر وتأصيل قيم التسامح والتعايش، واحترام التعددية والثقافية الفكرية في المجتمعات، ونبذ الإرهاب والعنف والتطرف.



وتوجه الى مصر بأصدق وأحر مشاعر العزاء، ولأسر الشهداء من المدنيين الأبرياء، داعيا الله عز وجل ان يلهمهم الصبر والسلوان، وللجرحى والمصابين الشفاء العاجل.

