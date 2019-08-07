كبار المبدعين يكشفون لـ"الدستور" مشروعاتهم الجديدة

يعمل عدد من كبار الروائيين والشعراء والمفكرين المصريين والعرب على مجموعة من الأعمال الجديدة، التى تتنوع بين الرواية والقصة والكتب الفكرية، تمهيدًا لطرحها أمام الجمهورة خلال الفترة القليلة المقبلة.



وبينما يرفض بعض الأدباء الكشف عن مشروعاتهم إلا بعد اكتمالها خوفًا من سرقة أفكارهم أو لعدم تفاؤلهم بالأمر- كما أجاب الدكتور جابر عصفور، وزير الثقافة الأسبق، عند سؤاله عن المشروع الذى يعمل عليه الآن- تواصلت «الدستور» مع عدد من المبدعين وسألتهم عن المشروع المقبل، وكان هذه إجاباتهم.



شاكر عبدالحميد: كتاب حول حياة مشاهير واجهوا الاكتئاب بالإبداع



يعمل الدكتور شاكر عبدالحميد، وزير الثقافة الأسبق، على كتاب يتحدث عن علاقة الإبداع بالاضطرابات النفسية، خاصة اضطرابى «الهوس» و«الاكتئاب».



يضم الكتاب جزءًا تاريخيًا عن أفلاطون وأرسطو، فالأول ربط بين «الهوس» والإلهام، فما قال الثانى إن الإبداع مرتبط بالاكتئاب و«السوداوية»، علمًا بأن العصور الوسطى شهدت الدمج بين المفهومين، فظهر ما يعرف بـ«الهوس الاكتئابى»، المستمر حتى يومنا هذا. ويتناول كذلك أسماء مشاهير واجهوا الاكتئاب بالإبداع، ومن بينهم: إرنست هيمنجواى وفيرجينا وولف فى الكتابة، وسيفيا بلاث فى الشعر، وروبرت شومان فى الموسيقى، وفان جوخ فى الرسم. وبَين «عبدالحميد» فكرة الكتاب قائلًا: «المبدع يواجه الاكتئاب بالإبداع، وأحيانا بالمخدرات والكحوليات، والبعض ينجح والآخر يفشل فى ذلك، لأن الأمر هنا حمال أوجه، وهو ما اهتمت به العديد النظريات، وأعمل عليه فى الوقت الحالى».



سعيد الكفراوى:مجموعة قصصية عن 20« قمر فى حجر الغلام »

ينشغل الكاتب سعيد الكفراوى بمجموعة قصصية جديدة تحمل اسم «٢٠ قمر فى حجر الغلام»، يعمل عليها منذ سنوات طويلة، ويقول عنها: «أتمنى أن أنجزها قبل نهاية العام الجارى».



وأضاف: «أتمنى أن ترضى طموحى فى كتابة مثل الجرح صعبة النسيان، وأن أضيف- بعد غيبتى الطويلة عن ساحة الإبداع- مساحة قليلة تسهم فى تطوير أدوات الكتابة من حيث الرؤى والشكل وحداثة النصوص».



وشدد على انتمائه لكتابة «لا تطمح فى تحقيق أى شىء إلا الجودة، وتعبر عن طموح الكاتب فى التفرد والغرابة والحداثة، وعن متغيرات الواقع الذى نعيشه»، مختتمًا بقوله: «منشغل بهذا المشروع جدًا لعل وعسى- بعد هذه القطيعة الطويلة- أن أضيف بصيصًا من الضوء فى النص العربى ينقل الكتابة من حالة السكون إلى الحركة والتجديد».



زين العابدين فؤاد:«على بوابات بيروت » أثناء الاجتياح الإسرائيلى

قال الشاعر الكبير زين العابدين فؤاد إنه يعمل على كتاب يحمل اسم «على بوابات بيروت»، يدور حول العاصمة اللبنانية خلال فترة الاجتياح الإسرائيلى فى العام ١٩٨٢، وكيف شارك فى تلك الحرب، وقاوم الاحتلال- هو وغيره- بالفن والغناء والكتابة. وأشار إلى مشاركة عدد كبير من المثقفين العرب فى تلك التجربة النادرة، من بينهم الموسيقار عدلى فخرى، الذى نزل معه إلى الشارع لتقديم الأغانى الحماسية والوطنية للجمهور، معتبرًا أنها قصص تستحق الكتابة.



وسبق أن تناول «فؤاد» تلك التجربة فى بعض الأفلام التى كتب مادتها، مثل: «حكايات عم زين»، و«عدلى فخرى.. حبر على رصيف»، لكن «الكتابة تختلف تمامًا»، وفق ما يقول.



سعود السنعوسى:حب مستحيل فى صحراء الكويت باسم «نوفيلا»

يعمل الروائى الكويتى المعروف سعود السنعوسى على رواية جديدة باسم «نوفيلا»، واصفًا إياها بأنها «منحته حالة كتابية لا يود الفراغ منها»، كاشفًا عن إصدارها خلال أيام. وقال صاحب رواية «فئران أمى حصة»، الصادرة فى فبراير ٢٠١٥، إن «نوفيلا» تدور حول قصة حب فى بادية الكويت عام ١٩٠١، وحاول من خلالها ملامسة بيئة مغايرة عن تجاربه السابقة، موضحًا: «بعدما انشغلت بالمدينة فى أكثر من رواية سابقة أرغب فى الكتابة عن صحراء الكويت، وعن قصة حب تبدو مستحيلة». وخلال كتابة الرواية الجديدة، توقف «سعود» أكثر من مرة، وأصدر رواية «حمام الدار»، ثم عاد إلى العمل على «نوفيلا»، وذلك بالتزامن مع كتابة رواية أخرى باسم «الحُلم».





حمور زيادة:مشروع مقترح بعد «الغرق »

قال الكاتب السودانى حمور زيادة إنه يعمل على «مشروع روائى» بعد روايته الأخيرة «الغرق»، مشيرًا إلى رفضه الحديث عن تفاصيله فى الوقت الحالى، وذلك بسبب إمكانية تنحيته جانبًا والبدء فى رواية أخرى، إذا لم يقتنع به بشكل كامل.





صفاء النجار:«الدرويشة ».. مجموعة قصصية تصدر قريبًا

تعمل الروائية والقاصة صفاء النجار على إنهاء مجموعتها الجديدة «الدرويشة» التى وقعت عقدها مؤخرًا مع دار بتانة للنشر والتوزيع.

ومن مقاطع المجموعة: «كل ما يحيط بها يفسد عليها رؤاها، أحلامها.. ما يجعلها تسأل الشيخ حسين عندما يأتى لتناول القهوة معها، كما ظل يفعل طوال أربعين عامًا. يضحك الرجل الذى يزاملها فى العمر: يا حاجة! هو الذى يقبل وهو الذى يرد».

سبق لصفاء النجار أن أصدرت المجموعة القصصية «البنت التى سرقت طول أخيها»، و«استقالة ملك الموت»، رواية، و«حسن الختام»، رواية، والمجموعة القصصية «الحور العين تفصص البسلة».





خالد منتصر: طرح «وهم الإعجاز العلمى » و«هذه أصنامكم وهذا فأسى » خلال الفترة المقبلة

يستعد الدكتور خالد منتصر لإصدار كتابين خلال الفترة المقبلة، الأول يحمل عنوان «وهم الإعجاز العلمى»، الذى بدأ كتابته منذ أكتر من ١٥ عامًا تقريبًا، ولاقى صعوبات فى النشر ومُنع من الصدور فى «مكتبة الأسرة»، حيث أعاد كتابته وأضاف فصولًا عليه، ويدور حول «أضرار الإعجاز العلمى على الدين والعلم».



أما الكتاب الثانى فله اسم مؤقت هو «هذه أصنامكم وهذا فأسى»، ويحاول فيه أن يجيب عن سؤال: «لماذا يخاصم المسلمون الحداثة ولا يريدون الاندماج فى المجتمعات الغربية؟»، وفق قوله، موضحًا: «أحاول تلخيص أسباب النظرة الجامدة للمسلمين تجاه العلم والعلمانية والتراث».









