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رياضة

مدرب بيراميدز: أتمنى الحصول على الكونفدرالية

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 06:46 م
سباستيان ديسابر
سباستيان ديسابر
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قال الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني لفريق بيراميدز، إنه قبل تحدي تدريب الفريق، مؤكدا صعوبة لقاء النجم الكونغولي، والفريق لديه تحد جديد في كأس الكونفدرالية ويأمل في الوصول لأبعد نقطة ممكنة.

وشدد ديسابر على أنه لا يمكن تقييم الصفقات الجديدة وينتظر المباريات الرسمية أمام بطل الكونغو والأهلي في كأس مصر لتقييم اللاعبين، مشيرا إلى وجود احتمالية الدعم بعدد إضافي من اللاعبين في المرحلة المقبلة، ولكنه سعيد بمردود العناصر الجديدة التي انضمت مؤخرا للفريق وستكون إضافة هائلة في المرحلة المقبلة.

أضاف المدرب بأن فريق النجم الكونغولي ليس سهلا ويمتلك لاعبين أقوياء والمباراة غاية في الصعوبة، وسيأخذ المباريات درجات في مشوار الكونفدرالية، ولقاء الإياب سيكون غاية في الصعوبة وهو يعرف بطل الكونغو جيدا وسيقدم مباراة قوية وبالتالي يجب الفوز في القاهرة بنتيجة جيدة لضمان العبور للدور التالي.

وأشار المدرب إلى أنه تولى تدريب بيراميدز فقط منذ أسبوعين ومتحمس للمباريات الرسمية رغم ضيق الوقت بين تولي المهمة وبدء المشوار الرسمي مع الفريق ومتحفز للقاء السبت أمام بطل الكونغو وكذلك موقعة الأهلي الهامة في كأس مصر يوم ١٧ الجاري.

وقال ديسابر إنه مرتبط بتعاقد مع بيراميدز ولا ينظر لأي عروض حاليا وموقفه جيد للغاية ومتحمس للمرحلة المقبلة والمباريات الرسمية، مشددا على أن المنافسة مع الأهلي والزمالك هذا الموسم ستكون غاية في القوة والإثارة مع الدعم الأخير، والمنافسة لن تكون محصورة بين الأهلي والزمالك وبيراميدز وهناك أطراف أخرى قوية في الدوري المصري.

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