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عالم

شرطة قرغيزستان تطلق عملية أمنية لاحتجاز رئيس البلاد السابق

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 06:45 م
رئيس قرغيزستان السابق،
رئيس قرغيزستان السابق، ألمازبيك أتامبايف
وكالات
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أعلن مكتب رئيس قرغيزستان السابق، ألمازبيك أتامبايف، أن الشرطة بدأت عملية أمنية تهدف إلى احتجازه.

وقالت قتدوز جولدوبايفا، المتحدثة باسم الحزب الاشتراكي الديمقراطي القرغيزستاني الذي أسسه أتامبايف، إن عناصر من القوات الخاصة وصلوا إلى منزله الواقع في بلدة كوي-تاش شمالي البلاد، لإلقاء القبض عليه.

فيما أكد مكتب أتامبايف أن أنصارا له يحاولون منع الشرطة من دخول الأرض التابعة لمنزله.

وذكر مكتب أتامبايف أن عناصر الأمن استخدموا الرصاص المطاطي والقنابل الصوتية أثناء اقتحامهم لمنزله.

وكان الرئيس القرغيزستاني السابق قد نظم في الـ26 من يونيو حشدا لمناصريه وصحفيين بالقرب من منزله.

وقد صوت برلمان قرغيزستان يوم 27 يونيو الماضي لصالح حجب الحصانة عن أتامبايف وسحب صفة الرئيس السابق للبلاد منه، مما يتيح إمكانية محاسبته قضائيا في قضايا فساد عديدة اتهم بالتورط فيها خلال فترته الرئاسية في 2011-2017، فضلا عن اتهامه باغتصاب السلطة والإفراج غير الشرعي عن عزيز باتوكاييف، أحد زعماء العصابات الإجرامية في البلاد.

ووصف أتامبايف الاتهامات الموجهة إليه بـ"الهراء"، معتبرا أنه ضحية حملة اضطهاد سياسي بحقه من قبل السلطات الحالية لبلاده.

وهدد باستخدام السلاح في حال حاولت السطات القبض عليه.

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