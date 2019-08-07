ماكرون لزيلينسكي: سأناقش مع بوتين عمل رباعية النورمادي

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في اتصال مع رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي، إنه ينوي بحث العمل في "رباعية النورمادي" خلال لقائه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 19 أغسطس.



وقال مصدر في قصر الاليزيه اليوم: "أكد الرئيس ماكرون، اهتمام فرنسا في تحقيق نتائج محددة في إطار "رباعية النورمادي"، في القريب العاجل.



وأفاد ماكرون، بأن هذا الموضوع سيكون ضمن جدول أعمال المباحثات التي سيجريها مع نظيره الروسي في يوم 19 أغسطس.



وقدم ماكرون تهانيه لنظيره الأوكراني، بمناسبة "الفوز الكبير في الانتخابات البرلمانية 21 يوليو". ورحب ماكرون، بسعي زيلينسكي "التصرف بشكل بناء وبانسجام ".

وخلال المحادثة الهاتفية، عبّر ماكرون "عن تعازيه للشعب الأوكراني وعائلات الجنود الأربعة الأوكرانيين الذين لقوا حتفهم في دونباس قبل بضعة أيام".



وأعلن المصدر في قصر الاليزيه، أن الرئيسين الفرنسي والأوكراني، اتفقا على متابعة الاتصال الوثيق خلال الأسابيع المقبلة.



وتم تشكيل "رباعية النورماندي" في يونيو 2014، لحل النزاع في شرق أوكرانيا، وهي تضم روسيا وأوكرانيا وفرنسا وألمانيا.