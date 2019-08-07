غيابات بالجملة في صفوف الزمالك أمام ديكاداها الصومالي

أعلن نادي الزمالك، غياب إسلام جابر لاعب الوسط المهاجم بالفريق عن مباراة ديكاداها الصومالي المقرر لها الأحد المقبل في ذهاب الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال أفريقيا المقرر لها على ملعب بتروسبورت بسبب الإصابة.



ويشكو اللاعب من إصابة في عضلات البطن، منعته من المشاركة في التدريبات خلال الفترة الماضية ليخرج من حسابات الجهاز الفني بقيادة طارق يحيى في المباراة المقبلة.



جدير بالذكر أن الزمالك يفتقد مصطفى فتحي ومحمود علاء للإصابة وفرجاني ساسي وطارق حامد للحصول على راحة.