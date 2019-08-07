الأهلي السعودي يشن هجومًا عنيفًا على حكم مباراة الهلال

شن عبد العزيز النهدي المتحدث الرسمي للنادي الأهلي هجومًا عنيفًا علي حكم مباراة الهلال في ذهاب دور الستة عشر من دوري أبطال آسيا.



قال النهدي في تصريحات أبرزها صحيفة "الرياضية السعودية"، إن الحكم العماني نفذ مهمته بنجاح وغير مجرى اللقاء لصالح الهلال.



واختتم: "محمد الدوسري والبليهي مدافعا الهلال يستحقان البطاقة الحمراء، والحكم لم يفعل لهم شيئا".



كان الهلال فاز على الأهلي بأربعة أهداف مقابل هدفين، في ذهاب دور الستة عشر من دوري أبطال آسيا خلال اللقاء الذي أقيم بينهما على ملعب الجوهرة المشعة.