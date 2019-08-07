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عالم

أردني يقتل زوجته ويخفي جثتها بخلطة إسمنتية داخل برميل

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 06:39 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
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تمكنت السلطات الأمنية في الأردن من فك لغز تغيب سيدة عن منزلها عدة أيام، حيث أوصلتها التحريات إلى قيام زوجها بقتلها وإخفائها داخل برميل، فيما أبلغ المركز الأمني عن اختفائها.

وفي التفاصيل، ذكرت المديرية العامة للأمن العام في الأردن بأن كوادر البحث الجنائي كشفت عن ملابسات تغيب سيدة عن منزلها، وذلك بعد أن ألقي القبض على زوجها الذي اعترف بقتلها وإخفاء جثتها داخل برميل وغمره بالإسمنت.

ونقل موقع "هلا أخبار" شبه الرسمي في الأردن عن الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام قوله: إنه "وبتاريخ 2019728 قام أحد الأشخاص بمراجعة مركز أمن القويسمة (شرق العاصمة عمّان) والتعميم بتغيب زوجته عن المنزل، حيث جرى التعميم عليها من قبل المركز الأمني وباشر فريق من شعبة بحث جنائي العاصمة التحقيق والبحث عنها".
وأوضح الناطق الإعلامي بأنه "ومن خلال التحقيقات وجمع المعلومات حول ظروف اختفاء تلك السيدة، وقع الاشتباه بضلوع الزوج بحادثة الاختفاء حيث ألقي القبض عليه، وبالتحقيق معه اعترف بقيامه بقتلها خنقًا بواسطة يديه، إثر خلاف حصل بينهما داخل المنزل".

كما اعترف الجاني بأنه "قام بعد ذلك بوضع جثتها داخل برميل بلاستيكي، وغمره بخلطة إسمنتية ونقل البرميل إلى المدينة الصناعية في منطقة القويسمة".

ووفق التصريح الرسمي، فإنه "جرى إبلاغ المدعي العام والطبيب الشرعي والتوجه لمكان وجود الجثة، حيث تم بدلالة المشتبه به العثور على البرميل وإخراج الجثة والكشف عليها، وتم تحويلها للطب الشرعي وجرى تحويل المشتبه به لمدعي عام محكمة الجنايات الكبرى، والذي قرر توقيفه 15 يومًا في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل عن تهمة القتل العمد".

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