ريال مدريد يلجأ للتعاقد مع نيمار بعد فشل ضم بوجبا

كشفت تقارير صحفية، عن إمكانية دخول نادى ريال مدريد الإسباني فى مفاوضات مع نادى باريس سان جيرمان الفرنسي، من أجل التعاقد مع النجم البرازيلى نيمار دا سيلفا، خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.



وفقا لشبكة "ESPN" العالمية، فإن الصعوبة التى يواجهها ريال مدريد فى ضم النجم الفرنسي لمانشستر يونايتد بول بوجبا، قد يدفع النادى الملكى، لضم النجم البرازيلى نيمار من باريس سان جيرمان الفرنسي.



أضافت الشبكة العالمية، أن النادى الملكى لا يفكر فى دفع قيمة النجم البرازيلى، 222 مليون يورو، خاصة بعدما أنفق خلال الصيف الحالى أكثر من 300 مليون يورو، بجانب تعاقده مع النجم البلجيكي إيدن هازارد من تشيلسي الإنجليزي.



وأشار التقرير إلى أن رغبة النجم البرازيلى، قد تدفع النادى الباريسي لقبول أى عرض من أجل رحيله، خلال الميركاتو الصيفى الحالى، فى ظل علاقته المتوترة مع إدارة العملاق الفرنسي خلال الايام الحالية.



وكان نيمار قد انضم لصفوف باريس سان جيرمان، فى صيف عام 2017، من برشلونة الإسباني، فى صفقة قياسية صلت قيمتها إلى 222 مليون يورو.