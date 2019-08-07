شاب شجاع ينقذ أخاه ويغرق غرب بريطانيا

ضحّى شاب بحياته من أجل إنقاذ شقيقه من الغرق، بينما كانا يسبحان معًا في بحيرة ألسووتر التابعة لمقاطعة ليك ديستريكت شمال غرب بريطانيا.



وتوفي بريكزل كاليون 21 عامًا غرقًا أثناء حمل شقيقه ايكزل 18 عامًا، حتى يجعله يطفو على سطح الماء، ليتمكن المنقذ من إنقاذ حياته، بعدما واجها صعوبةً في السباحة.



وقال المنقذ ويُدعى يانك كوال "لم يكن باستطاعته سوى إنقاذ أحدهما، وإلا سيغرق الاثنان"، وذلك بحسب صحيفة ”ذا صن“ البريطانية.



وكان الشقيقان قد وصلا البحيرة مع عائلتهما قادمين من لندن؛ للاحتفال بتخرج بريكزل، لكن وفاته خلّفت حالة من الحزن والذعر لدى عائلته.