كلوب يكشف عن بديل صلاح وماني

أوضح الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، سر عدم عقد ناديه لصفقات قوية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد أشهر قليلة من التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا.



كلوب تحدث في مقابلة له مع "سكاي سبورتس" عن الميركاتو الصيفي الحالي، قائلا: "يجب علينا ألا نقوم بإجراء صفقات لمجرد أن هناك سوق انتقالات، فما تفعله بعض الأندية في هذا الشأن يكون غير منطقي في بعض الأحيان، لكن إذا جلست لمدة ثانية واستغرقت وقتًا في مشاهدة فريقي، فهل ليفربول بحاجة بالفعل إلى لاعبين جدد؟".



وتابع: "بعض الناس يقولون نعم، نحن بحاجة إلى بديل لساديو ماني، أو محمد صلاح أو أي شيء آخر، لكن هؤلاء اللاعبين موجودون، فماذا نفعل، هل نبرم صفقة كبرى أخرى؟ هم يعتقدون أن لاعبي الأندية الأخرى أفضل من لاعبينا لكن ما الدليل على ذلك؟".



وأوضح: "كل شيء جديد يعتبر مثيرا، يشبه امتلاك سيارة جديدة، سيارتك القديمة ما زالت تعمل بكفاءة، لكنك تريد سيارة جديدة وبعد أسبوعين السيارة الجديدة تبدو أجمل، ولكن هذا ليس ضروريا أن يكون الأفضل لنا، فامتلاك لاعبين جدد ليس هو الحل الوحيد لجعل الفريق أقوى".

وشدد يورجن: "ليس لدينا كل هذه الأموال لعقد صفقات قوية جديدة، لا يمكنك دفع 150 أو 200 مليون جنيه إسترليني في صفقات جديدة دون الحاجة القصوى إليها، قد نفعل ذلك في حالة رحيل او إصابة أحد نجوم الفريق لتعويضه، لكن دون ذلك فالأمر صعب".