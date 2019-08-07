إيقاف رئيس نادي شالكة الألماني بسبب عنصريته ضد الأفارقة

أعلن نادي شالكه الألماني عن إيقاف رئيسه كليمنس تونيس لمدة تصل إلى 3 أشهر، على خلفية تصريحات عنصرية تجاه الأفارقة، أدلى بها الأسبوع الماضي.



وتعرض تونيس البالغ من العمر 63 عامًا، لانتقادات عقب التصريح الذي أدلى به بشأن بناء المزيد من محطات الطاقة في إفريقيا، معتبرًا أنه حينها سيتوقف الأفارقة عن قطع الأشجار وإنجاب الاطفال مع حلول الليل.



وجاء تصريح رجل الأعمال على هامش منتدى في مدينة بادربون شمال غرب ألمانيا، انتقد خلاله الزيادات الضريبية في ألمانيا لمكافحة التغير المناخي.



ودعت وزيرة العدل كريستين لامبريشت مسئولي شالكه إلى "التعامل" مع تونيس، وقالت في تصريحات لمجموعة "فونكه" الإعلامية بأنه يجب معارضة العنصرية بصوتٍ عالٍ وواضح في كل فرصة.



ونشرت لجنة الأخلاقيات في نادي شالكه المنتمي إلى إقليم الرور بيانًا على هامش اجتماع دافع خلاله تونيس عن نفسه، اتهمت فيه الأخير بـ"انتهاك حظر التمييز الوارد في النظام الأساسي للنادي".