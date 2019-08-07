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الإمارات تعرب عن قلقها من التصعيد في عدن اليمنية
الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 06:22 م
أنور قرقاش وزير الخارجية
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أعرب أنور قرقاش وزير الخارجية عن قلقه تجاه التطورات حول قصر المعاشيق في مدينة عدن اليمنية ويؤكد ضرورة التهدئة.
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