مانشستر يونايتد يرفض انتقال مدافعه إلى إيفرتون

كشفت تقارير صحفية عن أن نادي مانشستر يونايتد لكرة القدم حسم موقفه النهائي من مسألة بيع اللاعب كريس سمولينج إلى إيفرتون في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.



وذكرت شبكة «سكاي سبورتس» البريطانية بعد ظهر اليوم الأربعاء أن فريق الشياطين الحمر رفض عرضًا تقدم به إيفرتون للحصول على سمولينج قبل إغلاق السوق في إنجلترا.



وأشارت هذه المصادر إلى أن المدرب أولي جونار سولشاير يرفض الاستغناء عن سمولينج، لأنه بمثابة ركيزة أساسية في خط الدفاع إلى جانب هاري ماجواير وفيكتور ليندلوف.



وكان اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا قد جدد عقده مع مانشستر يونايتد مع ديسمبر الماضي حتى يونيو 2022، مع إمكانية التمديد لعام آخر.



ولعب كريس سمولينج 24 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الماضي، فيما خاض 323 مباراة في جميع المسابقات الرسمية مع مانشستر يونايتد منذ عام 2010.