سيرينا تتصدر قائمة فوربس للرياضات الأعلى أجرًا في العالم

تصدرت أسطورة التنس الأمريكية سيرينا ويليامز المصنفة الأولى عالميا سابقًا قائمة فوربس للرياضيات الأعلى دخلا على مدار العام الماضي.



سيرينا الحاصلة على 23 لقبا في الجراند سلام تصدرت القائمة السنوية للعام الرابع على التوالي بإجمالي دخل بلغ 29.2 مليون دولار.



وتقدمت اليابانية نعومي أوساكا إلى المركز الثاني خلف سيرينا، وذلك بفضل فوزها بلقبي بطولتي أمريكا المفتوحة وأستراليا المفتوحة للتنس.



وحصدت أوساكا 24.3 مليون دولار، ويعود الفضل الأول في ذلك إلى ما نالته خارج الملعب، حيث حصلت على نحو 16 مليون دولار مقارنة بنحو 1.5 مليون دولار في العام السابق.



وقالت فوربس إنها وضعت قائمتها بناء على الجوائز المالية والرواتب والمكافآت والحوافز في الفترة بين أول يونيو 2018 وأول يونيو من العام الجاري.