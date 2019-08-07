كوتينيو يرفض مغادرة برشلونة

كشفت تقارير صحفية عن رفض فيليب كوتينيو لاعب برشلونة الإسباني عرضًا من توتنهام الإنجليزي في سوق الانتقالات الصيفية الحالية حسبما ذكرت تقارير صحفية مساء اليوم الأربعاء.



وعرض نادي برشلونة اللاعب البرازيلي على عدد من الأندية الكبيرة في الدوري الإنجليزي خلال الساعات الماضية، وذلك في محاولة للتخلص منه قبل إغلاق السوق في إنجلترا.



وأفادت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية أن الأنباء أن مسئولي برشلونة عرضوا كوتينيو على آرسنال ومانشستر يونايتد وتوتنهام بسبب عدم ورود أي عروض للاعب الوسط المهاجم.



وأشارت هذه المصادر إلى أن لاعب ليفربول السابق غير مهتم بإمكانية العودة إلى الدوري الإنجليزي، أو العمل تحت قيادة المدرب موريسيو بوتشيتينو الذي لعب تحت قيادته في إسبانيول.