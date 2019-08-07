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مصر

الرياضة: التواصل مع أبناء المحافظات الحدودية لتدريبهم على القيادة

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 06:15 م
جريدة الدستور
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أكدت وزارة الشباب والرياضة اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى والحكومة بكل شباب المحافظات الحدودية من خلال برنامج أهالينا الذي تنظمه الوزارة للتواصل مع هؤلاء الشباب للتعرف على احتياجاتهم وتلبيتها وتنمية مهاراتهم وقدراتهم وتدريبهم على القيادة وإطلاعهم على المشروعات القومية تقديرا لدورهم مع كل شباب في تحقيق نهضة وطنهم.

جاء ذلك خلال استضافة الوزارة اليوم الأربعاء، لنحو ٣٠٠ شاب وفتاة من أبناء المحافظات الحدودية، والذين وفرت لهم الوزارة بالتعاون مع جهاز شئون القبائل برنامجا تثقيفيا وسياحيا وترفيهيا وذلك خلال الفترة من ٤ إلي ٨ أغسطس الجاري.

واطلعت الوزارة على أراء ومقترحات الشباب الذين عرضوا رؤيتهم لعدد من المشاريع التي تنفذها الوزارة في محافظاتهم، حيث أكد على الاهتمام بهذه الرؤى المختلفة التي من شأنها أن تضيف فاعلية أكثر للبرامج والأنشطة التي تنظمها وتنفذها الوزارة.

وأكدت الوزارة حرصها على تحقيق التنمية المجتمعية المستدامة، من خلال الاندماج الكامل الذي تسعى إليه الدولة لكل الشباب في جميع محافظات الجمهورية، وخصوصا المحافظات الحدودية، مبينة أن الهدف من البرامج والمشروعات والمعسكرات التي تأتي تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتنفذها الوزارة وهو التجمع والتواصل، والتعرف عن قرب على قيمة ومكتسبات هذه المعسكرات التي تحقق التعاون وكذلك تنمية الولاء والانتماء لدى الشباب.

وكشفت وزارة الشباب والرياضة عن التعاون مع جهاز شئون القبائل بتواصل الرحلات الترفيهية والثقافية تحت عنوان «أهل مصر» لابناء وشباب المحافظات الحدودية شمال سيناء، جنوب سيناء، أسوان، مرسي مطروح، البحر الأحمر، حلايب وشلاتين، الوادي الجديد خلال الفترة من ٤ إلى ٨ أغسطس، حيث تحرص وزارة الشباب والرياضة على تحقيق التواصل مع ابناء وشباب المحافظات الحدوديةً بمشاركة ٣٠٠ شاب وفتاة بواقع ٥٠ من كل محافظة بعمل رحلات ومعسكرات تثقيفية وترفيهية لهم.
كما يتم تنظيم زيارات لأهم المعالم السياحية والتاريخية للقاهرة حتي يستطيع الشباب معرفة ومشاهدة المعالم، ودمج شباب المحافظات الحدودية في المجتمع، والتخفيف عليهم من الأضرار التي يخلفها الإرهاب، وتعديل ومواجهة الأفكار المتطرفة بالمنطقة، والتعرف علي عظمة بلدهم حيث يتخلل البرنامج زيارات سياحيةً وترفيهية خاصة وأن توجهات الدولة تهدف إلي الاهتمام بالمحافظات الحدودية والمناطق النائية وابنائها.

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